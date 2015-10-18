مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يطلق «سفراء التعليم»

أطلق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» برنامج سفراء التعليم الذي يهدف إلى تزويد المعلمين المشاركين في البرنامج بالمعرفة والمواد التعليمية المطلوبة في مجال علوم الفضاء لتعليم الأجيال المقبلة من العلماء والمهندسين وبناء جيل يلبي احتياجات الدولة المستقبلية من الكوادر المتخصصة، بالإضافة إلى خلق مجتمع تفاعلي للمعلمين لتمثيل مدارسهم في المبادرات التعليمية للمشروع.

ويتضمن البرنامج مبادرات تعاون بين «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» والهيئات التعليمية المختلفة في الدولة بحيث يتم الاطلاع على المناهج التعليمية في المدارس وتقديم برامج جديدة ووسائل تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للهيئات التدريسية ومخيمات علوم فضاء.

وجاء الإعلان عن هذا البرنامج خلال يوم تعريفي حول البرنامج، أقيم في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في المدينة الجامعية بإمارة الشارقة، حضره عدد كبير من مدرسي المدارس في الدولة.

تخطيط

وفي اليوم التعريفي، قدم عمران شرف مدير «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ» في مركز محمد بن راشد للفضاء لمحة عامة عن المشروع الذي يهدف إلى فهم أعمق وأوسع للغلاف الجوي لكوكب المريخ. كما أطلع شرف المدرسين على الأهداف العلمية للمشروع.

وقال: يأتي إطلاق «برنامج سفراء التعليم» في إطار سعينا إلى تثقيف الجيل الناشئ على علوم الفضاء بغية الاستفادة المثلى من طاقاتهم في المستقبل. ومن هذا المنطلق، نحن نعي الدور الإيجابي الذي يلعبه الطاقم التدريسي في توجيه الطلاب إلى اختصاصات جديدة، بالإضافة إلى قدرتهم على خلق بيئة حاضنة ومحفزة لابتكاراتهم وإبداعاتهم. لذا، نحن نعتبر أن كل مدّرس مشارك في البرنامج هو سفير لنا في المدارس ويساهم بفاعلية في اطلاع الطلاب على أهدافنا في «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ».

وأضاف: تشكل هذه المبادرة الخطوة الأولى في خطط التعاون مع الهيئات والكوادر التعليمية في الدولة، إذ إننا لن نألو أي جهد في التعاون المشترك ونقل خبراتنا لتلبية احتياجات المشاريع الفضائية الحالية والمستقبلية من الكوادر الوطنية وإعداد أجيال تتمتع بكفاءات وقدرات مهنية عاليتين في قطاع الفضاء تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الكبرى في علوم الفضاء بحلول 2021، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للابتكار لتطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات الجديدة في الاقتصاد الوطني.

وتابع: نتقدم في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بالشكر إلى مختلف الجهات التي تعاونت معنا في التنسيق وتنظيم هذا الحدث وعلى رأسهم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.