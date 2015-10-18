إطلاق برنامج «مهارات» لتعزيز التواصل باللغة العربية في الجامعات

أطلقت جمعية حماية اللغة العربية برنامج «مهارات الاتصال والتواصل في اللغة العربية بمرحلة التعليم الجامعي»، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات اللغوية التواصلية لدى الطالب الجامعي وتعزيزها، كما يكسب الطالب الجامعي مهارات تواصلية متقدمة في الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة تعينه على تلبية متطلبات التعلم الجامعي الفعال.

ونظمت الجمعية الأسبوع الماضي بمقر جامعة نيويورك أبوظبي، لقاءً لتعريف الجامعات، ببرنامجها الجديد حيث استعرضت الجمعية أهمية البرنامج ومدى الحاجة له، كما حدد اللقاء أهداف البرنامج، وطرق بنائه، وآلية تنفيذه والنتائج المترتبة عليه.

وقال الدكتور علي عبد القادر الحمادي نائب رئيس جمعية حماية اللغة العربية إن العمل على هذا البرنامج يأتي لدعم طلبة المرحلة الجامعة في بداية دراستهم الجامعية في ضوء التوجه الجديد المتعلق بالسنة التأسيسية في الجامعات.