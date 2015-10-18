نظام إلكتروني موحد لتسجيل المنتجات الدوائية

أعلنت وزارة الصحة عن خطة لتطبيق النظام الإلكتروني للمستندات التقنية الموحدة لملف تسجيل المنتجات الدوائية البشرية، لتكون بذلك ثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبق هذا البرنامج الإلكتروني.

وقال الدكتور أمين الاميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إن متطلبات التقنية الموحدة لملفات تسجيل الأدوية في الدولة من الموضوعات الخاصة التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً في إطار سعيها لتطوير الخدمات وفق الاستراتيجية الجديدة.

ووجه بضرورة الاستمرار في الاستفادة من التقنيات الحديثة وصولاً إلى تقديم خدمات دقيقة ومتميزة تطبيقاً لرؤية حكومة الامارات في تفعيل الانظمة الذكية والالكترونية.

جاء ذلك خلال توقيع الوزارة اتفاقية مع شركة EXTEDO الالمانية والمصممة للبرنامح الالكتروني لملف التسجيل الدوائي الموحد.

ملفات الأدوية

وأوضح الدكتور الأميري أن ملف التقنية الموحد هو نظام إلكتروني لتسجيل مختلف الأصناف الدوائية المتداولة داخل الدولة من خلال الشركات العالمية، حيث يتم تقديم ملفات الأدوية بالكامل من قبل الشركات وتحميلها إلكترونيا في خوادم إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصحة، مستغنين بذلك عن الملفات الورقية.

ويقدم الملف المنتج الدوائي بصيغة ملف التسجيل الموحد والذي يحتوي ملفات تتضمن سلامة ومأمونية وجودة الدواء والدراسات التي أجريت على المنتج قبل تقديمه الى الوزارة حيث تسهل آلية تقييم المنتجات الطبية بجميع اشكالها.

كما أن ملف التقني الموحد للادوية مطبق في الهيئات الدوائية العالمية مثل إدارة الدواء والغذاء الأميركية ووكالة الادوية الاوروبية وهيئة الدواء اليابانية وغيرها من الدول، مما يسهل على المقيمين دراسة المحتويات للوصول الى الهدف الذي يضمن سلامة ومأمونية الدواء وجودته.

تسهيل الإجراءات

وأضاف الدكتور أمين أن وزارة الصحة تسعى الى تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية للشركات العالمية من خلال تفعيل تطبيق ملف التسجيل الموحد الإلكتروني مما يسهل على الشركات العالمية تقديم ملفاتها للتقييم ويتيح الفرصة للشركات المحلية في توحيد الملفات التي سوف تقدم للهيئات الدواء في مختلف الدول.

وأفاد بأن الوزارة أنجزت جميع التجهيزات الالكترونية من توفير الانظمة وقاعدة البيانات التي تستوعب ملفات التسجيل الدوائي لتقليل الوقت والجهد على متلقي الخدمة.