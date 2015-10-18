نهيان بن مبارك: جامعة أبوظبي مرموقة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، المكانة المرموقة لجامعة أبوظبي كجامعة متطورة، تشجع الابتكار والإبداع وتسهم في تطوير التعليم في الدولة، والمنطقة، والعالم.

وقال معاليه إن جامعة أبوظبي اليوم تقف قوية وشامخة بفضل ما يتحقق لها من إنجازات منذ أن تأسست وحتى الآن، بل وبفضل ما يتوافر لها من كل عوامل التميز والنمو والارتقاء، حيث تطرح 23 برنامجاً للبكالوريوس و15 برنامجاً للماجستير تخرج منها حتى الآن أكثر من 9000 خريج وخريجة، وتضم هذه الدفعة العاشرة تخصصات جديدة، منها على سبيل المثال، أول دفعة في تخصص اللغة الفارسية، كما تضم أيضاً خريجين ترعاهم شركة الاتحاد للطيران، في تخصص علوم الطيران.

تخريج

جاء ذلك خلال حضور معاليه تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، احتفال الجامعة بتخريج الدفعة العاشرة والتي تضم 1080 خريجاً وخريجة من بينهم 640 من خريجي برامج البكالوريوس و251 من خريجي برامج الماجستير و189 من خريجي البرامج العسكرية، كما تضم الدفعة العاشرة 297 خريجاً وخريجة من الحاصلين على مرتبة الشرف ينقسمون إلى 141 من كلية إدارة الأعمال، و105 من كلية الهندسة و27 من كلية الآداب والعلوم، بالإضافة إلى 24 خريجاً من الحاصلين على مرتبة الشرف من التخصصات العسكرية.

تكريم

وتضمن الحفل عرض فيلم مصور تناول تطور المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي، وفي ختام الحفل قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.

وحضر الحفل الشيخ فاهم القاسمي، وسعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية، وناصر بن أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة، والدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وهادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.

ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، وعلي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، وأحمد شبيب الظاهري رئيس مجلس إدارة رابطة الخريجين بجامعة أبوظبي، والدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين والخريجات.