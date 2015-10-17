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بالصور..مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى تونس

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بالصور..مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى تونس بالصور..مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى تونس
نظمت الجبهة الشعبية وحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى فى تونس اليوم السبت، مسيرة شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني؛ تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومقدساتهم.

وقالت الجبهة الشعبية وحزب المسار الديمقراطي، فى بيان مشترك مساء اليوم، إن المسيرة تأتى "تضامنا مع نضال الشعب الفلسطينى من أجل حقوقه الوطنية المشروعة".

اليوم السابع -10 -2015
>وأدان البيان: "الصمت الدولى إزاء ما تقترفه إسرائيل من جرائم فى حق الشعب الفلسطيني".

اليوم السابع -10 -2015
>شارك فى المسيرة عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان، ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحرية والاستقلال والتضامن مع الشعب الفلسطينى حتى يسترجع حقوقه كاملة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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