بالصور..مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى فى تونس

نظمت الجبهة الشعبية وحزب المسار الديمقراطى الاجتماعى فى تونس اليوم السبت، مسيرة شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني؛ تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومقدساتهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت الجبهة الشعبية وحزب المسار الديمقراطي، فى بيان مشترك مساء اليوم، إن المسيرة تأتى "تضامنا مع نضال الشعب الفلسطينى من أجل حقوقه الوطنية المشروعة".
>وأدان البيان: "الصمت الدولى إزاء ما تقترفه إسرائيل من جرائم فى حق الشعب الفلسطيني".
>شارك فى المسيرة عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان، ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحرية والاستقلال والتضامن مع الشعب الفلسطينى حتى يسترجع حقوقه كاملة.
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