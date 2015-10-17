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«التربية والتعليم» تفعل خدمة “واتس آب” للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور

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«التربية والتعليم» تفعل خدمة “واتس آب” للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور «التربية والتعليم» تفعل خدمة “واتس آب” للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور

وزارة التربية والتعليم

أكدت مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم راندا حلاوة، أنه سيتم تفعيل خدمتي “كول سنتر” و”واتس آب” لتواصل الوزارة مع الطلاب وأولياء الأمور والإدارات التعليمية، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وقالت المسؤولة في وزارة التربية والتعليم وفقاً لما نقلته “أ ش أ” إن خدمة “واتس آب” سيتم تفعيلها ليقوم المواطنون والعاملون بالمدارس والإدارات والمديريات برصد الأوضاع الإيجابية والسلبية وموافاة الوزارة بها، أما خدمة “كول سنتر” ستقدم لأولياء الأمور والمعلمين للحصول على المعلومات، إضافة إلى أن الخدمة ستتيح لديوان الوزارة التعرف على أماكن القصور وتوجيه المتابعات نحو الأماكن التي يوجد بها خلل.

وخصصت الوزارة رقم (01207000081) لخدمة “كول سنتر” متفرع منه 18 خطا، ورقم (01207000082) لخدمة “واتس آب”، وسيتم تفعيل هذه الخطوط اعتبارا من غد الأحد.

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