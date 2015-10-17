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رسميًا.. رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد

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رسميًا.. رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد رسميًا.. رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد

كريستيانو رونالدو

بات النجم الدولي البرتغالي كريستاينو رونالدو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الأسباني رسميا، بعدما سجل هدفا لمصلحة الفريق الملكي خلال لقائه مع ضيفه ليفانتي في المرحلة الثامنة من الدوري الأسباني السبت.

ورفع رونالدو 30 عامًا، الذي انضم للريال عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي، عدد أهدافه مع الفريق الابيض إلى 324 هدفا وفقا لإحصائيات بطولة الدوري الأسباني، ليتفوق بفارق هدف واحد على الرقم القياسي السابق المسجل باسم راؤول جونزاليس مهاجم الريال الأسطوري السابق.

وكان ريال مدريد وصحيفة (ماركا) الأسبانية، قد أشارا إلى أن رونالدو بات الهداف التاريخي للفريق، منذ أسبوعين عندما سجل هدفي الفريق الأسباني في مرمى مضيفه مالمو السويدي في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمح الريال والصحيفة الأسبانية إلى أن رونالدو سجل هدفا للفريق الملكي في مرمى ريال سوسييداد منذ أربعة أعوام بدلا من مواطنه بيبي، في الوقت الذي احتسب فيه اتحاد الكرة الأسباني ووسائل الإعلام الأخرى الهدف للمدافع البرتغالي، ليأتي الهدف الذي سجله رونالدو اليوم ليحسم الجدل نهائيا، ويصبح هدافا تاريخيا للريال.

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