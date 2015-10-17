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بالفيديو - المنقذ .. سوبر هاتريك نيمار يُنقذ برشلونة من فخ فاليكانو

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بالفيديو - المنقذ .. سوبر هاتريك نيمار يُنقذ برشلونة من فخ فاليكانو بالفيديو - المنقذ .. سوبر هاتريك نيمار يُنقذ برشلونة من فخ فاليكانو

(إفي): استعاد برشلونة الثقة وطريق الانتصارات بفوزه 5-2 يوم السبت على ضيفه الشجاع رايو فايكانو ضمن الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

تألق في المباراة البرازيلي نيمار صاحب رباعية الأهداف "سوبر هاتريك" ليتربع بها على قائمة هدافي الليجا (8 أهداف)، بفارق هدفين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.

وأضاف الأوروجوائي لويس سواريز هدفا خامسا اختتم به حفلة الأهداف في ليلة صعبة على حامل اللقب رغم النتيجة الكبيرة لصالحه.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة ليتقاسم صدارة الليجا مؤقتا مع غريمه التقليدي ريال مدريد المتفوق بفارق الأهداف بعد فوزه في وقت سابق على ليفانتي بثلاثية نظيفة، ليتفوقا بنقطتين عن فياريال وبثلاث نقاط عن سيلتا فيجو، اللذين سيخوضان غدا مباراتهما بنفس الجولة وجها لوجه على ملعب المادريجال.

شهد اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو هدفا أولا للضيوف بطريقة خاطفة رغم السيطرة الكتالونية، سجله خافي جيرا (ق15) من عرضية من الجانب الأيسر.

وقبلها كان الكرواتي إيفان راكيتيتش قد أهدر أولى فرص اللقاء بعد انفراده في الدقائق الأولى بمرمى رايو لكن الحارس تونيو تألق في التصدي لتسديدته الأرضية (ق6)، قبل أن يفعل نفس الأمر بعدها بثلاث دقائق ليحافظ على شباكه نظيفة بالتصدي لتسديدة لويس سواريز الخطيرة.

وظهر نيمار في دور بطولي بعدما سقط داخل منطقة الجزاء (ق17) إثر تعرضه لعرقلة، لكن الحكم لم يحتسب شيئا، وبعدها بثلاث دقائق تعرض لعرقلة أخرى من دييجو يورنتي ليحتسبها الحكم هذه المرة وينجح البرازيلي في تسجيلها (ق22).

وتكرر الأمر بعدها بعشر دقائق من خطأ صبياني لناتشو عرقل به نيمار داخل المنطقة، ليعود اللاعب ويسجل الهدف الثاني (ق32) ولكن هذه المرة سدد على يسار الحارس.

وسيطر برشلونة على الكرة خلال ما تبقى من الشوط الأول لكنه لم ينجح في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

في الشوط الثاني لم يتراجع فريق المدرب باكو خيميز للخلف، وشن أكثر من هجمة على دفاعات برشلونة الذي بدا متراجعا وغير قادرا على التعامل مع مجريات اللقاء، قبل أن يحسم نيمار المباراة لفريقه بهدف ثالث (ق69) من كرة بدأها البرازيلي ومررها لسواريز الذي سددها بقوة لكن حارس رايو يتصدى لها لكنها ترتد إلى نيمار الذي لم يتوان في تحويلها بيسراه في الشباك.

وأهدى سواريز هدفا رابعا لنيمار (ق70) من عرضية أرضية لهجمة مرتدة ليسجلها بسهولة في مرمى تونيو، قبل أن يرد البرازيلي الجميل للمهاجم الأوروجوائي من كرة سريعة مررها له على الجانب الأيسر لتجد سواريز الذي لم يتوان في تسجيلها بيمناه في الشباك معلنا عن الهدف الخامس.

ولكن رايو لم يرغب في انهاء المباراة بهذا الشكل لينجح في تسجيل هدف شرف شرفي ثاني حمل توقيع خوزابيد سانشيز قبل النهاية بأربع دقائق.

وبهذا يتجمد رصيد رايو عند 7 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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