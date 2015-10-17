أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انتهاء التصويت لليوم الأول للمصريين بالسودان في الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
انتهاء التصويت لليوم الأول للمصريين بالسودان في الانتخابات البرلمانية انتهاء التصويت لليوم الأول للمصريين بالسودان في الانتخابات البرلمانية

صورة أرشيفية

أغلقت في التاسعة من مساء، اليوم السبت، بمقر السفارة المصرية بالخرطوم، صناديق الاقتراع لليوم الأول من المرحلة الأولى لتصويت المصريين المقيمين والمتواجدين بالسودان في الانتخابات البرلمانية، لاستكمال الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، عقب انتهاء التصويت، وإغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم – إن عملية التصويت سارت في يومها الأول بسلاسة وهدوء، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان تصويت الناخب بحرية تامة.

وأشار إلى أن عملية التصويت لم تشهد أي شكاوى أو تجاوزات وفقاً لما نقلته “أ ش أ”، بل اتسم اليوم الأول بسهولة ويسر الإدلاء بالصوت الانتخابي من جانب المواطنين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالسودان.

وأوضح السفير شلتوت أنه لا يوجد بيان يحدد إجمالي أعداد المصريين المتواجدين في هذا التوقيت بالسودان، نتيجة تطبيق اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين الشقيقين، والمتمثلة في حرية “الإقامة والتنقل والتملك والعمل”، مشيرا إلى أن أي مصري متواجد في السودان خلال فترة التصويت للانتخابات البرلمانية، من حقه الإدلاء بصوته بجواز السفر المميكن أو ببطاقة الرقم القومي، وفقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات الصادرة في هذا الشأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا