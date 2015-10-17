انتهاء التصويت لليوم الأول للمصريين بالسودان في الانتخابات البرلمانية

أغلقت في التاسعة من مساء، اليوم السبت، بمقر السفارة المصرية بالخرطوم، صناديق الاقتراع لليوم الأول من المرحلة الأولى لتصويت المصريين المقيمين والمتواجدين بالسودان في الانتخابات البرلمانية، لاستكمال الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، عقب انتهاء التصويت، وإغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم – إن عملية التصويت سارت في يومها الأول بسلاسة وهدوء، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان تصويت الناخب بحرية تامة.

وأشار إلى أن عملية التصويت لم تشهد أي شكاوى أو تجاوزات وفقاً لما نقلته “أ ش أ”، بل اتسم اليوم الأول بسهولة ويسر الإدلاء بالصوت الانتخابي من جانب المواطنين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالسودان.

وأوضح السفير شلتوت أنه لا يوجد بيان يحدد إجمالي أعداد المصريين المتواجدين في هذا التوقيت بالسودان، نتيجة تطبيق اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين الشقيقين، والمتمثلة في حرية “الإقامة والتنقل والتملك والعمل”، مشيرا إلى أن أي مصري متواجد في السودان خلال فترة التصويت للانتخابات البرلمانية، من حقه الإدلاء بصوته بجواز السفر المميكن أو ببطاقة الرقم القومي، وفقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات الصادرة في هذا الشأن.