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فوائد لا تعرفها عن "اللبن الرايب".. غنى بالكالسيوم ويسهل امتصاص الحديد

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فوائد لا تعرفها عن "اللبن الرايب".. غنى بالكالسيوم ويسهل امتصاص الحديد فوائد لا تعرفها عن "اللبن الرايب".. غنى بالكالسيوم ويسهل امتصاص الحديد
اللبن الرائب أو "الرايب"..هذا اللبن الذى يتميز بحامضيته الشديدة ولزوجته وسماكة قوامة المختلفة عن اللبن العادى السائل، الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن يبرز فى هذا الموضوع بعض فوائده الخافية على البعض.

وأوضح الدكتور منيسى أن اللبن الرايب يحتوى على كم هائل ونسب عالية من الكالسيوم المفيد فى بناء العظام، كما أن احتواءه على الماغنيسيوم ونسب جيدة من الفسفور والبوتاسيوم، وكلها مفيدة لبناء العظام وتقويته وبنائه، وهو ما يدفعنا إلى ذكر قدرة اللبن الرايب على امتصاص الحديد من الطعام الذى يتناوله الإنسان طوال يومه.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمى والكبد حديثه مفسرا قدرة اللبن الرايب على رفع قدرة الجسم على استخلاص الحديد وامتصاصه، لأن درجة حموضة اللبن الرايب، وهى الطريقة المثلى التى يصنع بها عن طريق زيادة درجة حامضيته، والتى تزيد من بعض المركبات بداخله، تجعله يساعد على امتصاص هذا العنصر بشكل خاص، ولذا يعد اللبن الرايب مفيد للغاية لمن يعانون مشكلات بقدرة أجاسمهم على امتصاص الحديد بشكل طبيعى كذا اللذين يعانون مشكلات فى العظام والهشاشة وتكرار الكسور.

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مصر 365