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مش بس سبانخ..لو ابنك عنده نقص حديد.. 13 أكلة ومشروب تحل مشكلته

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مش بس سبانخ..لو ابنك عنده نقص حديد.. 13 أكلة ومشروب تحل مشكلته مش بس سبانخ..لو ابنك عنده نقص حديد.. 13 أكلة ومشروب تحل مشكلته
بعض الأطفال يعانون من نقص بنسب الحديد، وهو ما يتطلب من الأبوين الانتباه لهذه النسبة التى تتحكم فى مستوى نمو وطاقة ونشاط طفلهم، وتجعله طفلا سليما صحيا، أو طفلا يعانى نقص الحديد، بما يترتب عليه من فقر دم وهزلان وضعف النمو.

والحديد لا يقتصر على السبانخ ويمكن أن يحصل عليه الطفل من مصادر متعددة إذا كان لا يحب السبانخ، فهناك الكثير من الفاكهة والخضراوات ونوعيات محددة من اللحوم تحتوى على نسب عالية من الحديد، ويوضحها تفصيلا الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال، الذى أكد على أن الكثير من المأكولات والمشروبات الصحية تحتوى على نسب متفاوتة وجيدة من الحديد، والتى يجب أن يتم إدخالها إلى طعام الطفل تدريجيا أو تناولها على حالتها خاصة الفاكهة.

ويقدم د محمد مجموعة أكلات ومشروبات غنية بالحديد منها:

المأكولات :

1. الملوخية
>2. السبانخ الخضراء
>3. اللحوم كالكبدة
>4. الفاكهة كالفراولة
>5. السلق الأخضر
>6. البقدونس
>7. الورقيات كالجرجير الأخضر
>8. العنب الداكن
>9. الكريز الداكن
>10. وريقات الريحان بإضافتها إلى الطعام
>11. العدس غنى بالحديد

المشروبات :

12. النعناع الأخضر
>13. اللبن الرايب
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مصر 365