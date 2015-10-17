حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2015 مع ماغي فرح

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات ماغي فرح لبرجك اليوم

توقعات أبراج الإثنين 19 أكتوبر 2015

برج الحمل

يوم كئيب بعض الشيء لمواليد الحمل الذين يعانون من كآبة وملل، فنفسيتك ليست مرتاحة وكما ترغب يا عزيزي، لذلك من المفضل ألا تفعل شيئا بهذا اليوم وأن تبقى هادئا وبالأخص بالعمل الذي قد يلاقي بعض التعطيلات. في فترة المساء احذر من أن ترى من تحب لأن كلامك لن ينال إعجاب حبيبك أبدا، وخاصة اذا كنت من مواليد شهر آذار/ مارس.

برج الثور

كفاك حبا للنقاش، فأنت تهوى أن تضغط أزرار العصبية عند غيرك، ومنذ الصباح تكون في نقاشات حامية مع زملائك في العمل، مما يجعلك عصبيا لأنك لا ترضى عن القرار الأخير المتخذ، في فترة المساء يزداد الوضع تحسنا وجاذبيتك تكون في أعلى مستوياتها، وبخاصة مواليد 20 الى 30 نيسان / أبريل.

برج الجوزاء

عليك بأن تكون أكثر ليونة اليوم وأن تأخذ الأحداث بسهولة وبدون أي تعقيد، يوم هادئ بعض الشيء وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن بعد ذلك تنطلق للتفكير بمشاريع لعملها هذه الليلة لتحريك الأجواء قليلا، في المساء تسير الأمور مثلما تريد، لكن نقاشا بينك وبين حبيبك قد يجعل الوضع متوترا بينكما، وبالأخص مواليد أيار/ مايو .

برج السرطان

الأجواء رائعة يا صديقي السرطان والحظ يدعمك بكل ما تقوم به، فاستغل هذا النهار للمشي قدما بالقرارات والمبادرات التي قد تكون نتائجها لصالحك. فترة ما بعد الظهر قد تحمل أخبارا رائعة. لكن في المساء حاول ألا تستعجل في قيادتك لسيارتك كي ينتهي يومك جيدا، الأكثر حظا هم مواليد شهر حزيران / يونيو.

برج الأسد

يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعك في هذا اليوم، فهي أفضل من اليومين السابقين، في فترة الظهيرة تنهمك بأمورك العملية والمسؤوليات المعلقة منذ فترة ليست بقصيرة، في فترة ما بعد الظهر كن سلسا أثناء تعاملك مع من تحب واجعله يكمل كلامه، المساء جيد وقد تفضل البقاء في البيت لنيل بعض الراحة.

برج العذراء

من المفضل أن تبقى هادئا يا عزيزي العذراء، فالسكوت هو السبيل الأفضل للهروب من الكآبة التي وضعت بها منذ ليلة أمس، عليك بعدم استخدام صراحتك كثيرا هذا النهار والاكتفاء بالسكوت وخاصة في مضمار الأصدقاء وشريك العمر، في المساء تتأزم الأمور أكثر وتسيطر الكآبة بشكل أكبر، وخاصة على مواليد 23 الى 31 آب / أغسطس.

برج الميزان

الأمور جيدة اليوم، لكن الأوضاع هادئة بعض الشيء وخاصة أنك ستنهمك بأعمالك الى فترة متأخرة من هذا النهار، وقد تضطر الى الغاء موعد مع صديق أو حبيبك في فترة المساء قد يسمعك كلاما لا تريد سماعه، بعض مواليد الميزان وبالأخص أيلول/ سبتمبر قد يحلون مشكلة قد وقعوا بها في اليومين السابقين وقد يكون لها دخل في العائلة.

برج العقرب

تصحو باكرا لأن لديك الكثير من البرامج المخطط لها منذ أمس، العمل سوف يكون ناجحا اليوم وسوف تتلقى أخبارا سعيدة تخصك في فترة ما بعد الظهر، الابتسامة تظهر على شفتيك جليا وأي شخص يقدر أن يطلب منك أي شيء بدون أن تقول له لا، حضر نفسك لسهرة جيدة في المساء، وخاصة لمواليد 23 الى 31 تشرين الأول / أكتوبر فهم الأكثر حظا.

برج القوس

لا يوجد أي شيء خططت له سوف يسير معك كما تريد فكل برامجك سوف تغير، وخاصة أن أمرا طارئا قد يحدث في فترة الظهيرة يخصك مباشرة، في فترة المساء تزداد مزاجيتك وعصبيتك لكل كلمة قد توجه اليك، حافظ على صحتك أيضا وبالأخص مناطق الضعف لديك وذلك لمواليد شهر تشرين الثاني / نوفمبر.

برج الجدي

لديك العديد من الأعمال لتقوم بها وثقل الضغوطات والمسؤوليات يلقي بظلاله عليك في فترة الظهيرة وما بعدها حتى يغير لك كل الخطط التي وضعتها في المساء، أما الأخبار الجيدة فسوف تكون من نصيبك في فترة الصباح قد تخص الوضع المالي لديك، وبالأخص اذا كنت من مواليد 21 الى 30 كانون الأول/ ديسمبر.

برج الدلو

الأمور العاطفية هي الأكثر تركيزا لديك يا مولود الدلو، فأنت مبعدها عن تفكيرك منذ وقت طويل وبدأت تشعر بتأفف حبيبك أو شريك حياتك فحاول أن تعطيه اهتمامك، أما العمل فقد يتراجع لديك لشعورك بالملل من تأدية واجبك، احذر من المصاريف الزائدة وخاصة بمشترياتك في المساء، وخاصة اذا كنت من مواليد 20 الى 31 كانون الثاني/ يناير.

برج الحوت

تبدأ باسترجاع طاقتك قليلا، ترتاح من الضغوطات العملية والنفسية وتركز على إراحة نفسك وإيجاد الوقت لأمورك العملية التي ستأخذ منك طوال هذا النهار، لكن احذر من أن يتضايق منك أحد أصدقائك لكلمة تخرج بدون وعي من فمك في فترة ما بعد الظهر. أما المساء فهو جيد لتعديل أمورك العاطفية، وخاصة مواليد شهر شباط / فبراير.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads