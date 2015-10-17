إسرائيل ترفض اقتراح فرنسا بإرسال مراقبين دوليين للقدس

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتراح فرنسا بإرسال مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.

وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» نقلًا عن راديو «صوت إسرائيل» الليلة عن مصادر سياسية رسمية قولها إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة وجهات أخرى لإجهاض المبادرة الفرنسية، وزعمت أن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى «مجلس الأمن» الدولي بهذا الخصوص لا أساس له.

وكان سفير فرنسا لدى «الأمم المتحدة»، فرانسوا ديلاتر، قد قدم مشروع قرار يطالب بإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس، فيما أفادت مصادر صحفية أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبحثون مشروع القرار في الساعات المقبلة، وأنه إذا حظي بإجماع فسيقوم رئيس مجلس الأمن بإصدار بيان بشأنه.

يشار إلى أن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، طالب مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسات في المناطق الفلسطينية قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.