مرتضى منصور:"اللى يعتذر عن تدريب الزمالك بالتليفزيون مش هيدخل بوابة النادى"

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يستعين بمدربين أجانب مرة أخرى لمعاونة الجهاز الفنى الحالى بقيادة البرتغالى فيريرا، مشدداً على منع المدرب المصرى الذى سيعتذر من خلال شاشة التلفزيون من الدخول إلى مقر القلعة البيضاء نهائياً، قائلاً:"اللى هيعتذر فى التلفزيون مش هيخش بوابة النادى تانى".

وأوضح رئيس الزمالك ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة النهار رياضة، أنه حصل على موافقة محمد صلاح و طارق مصطفى لتولى منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى للأبيض، قبل الإعلان عن توليهم لمناصبهم، و لكنه فوجئ باعتذار أحدهم من خلال شاشات التلفزيون.

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