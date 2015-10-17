أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار رئيس الوزراء يناشد الناخبين عدم الانسياق وراء الشائعات خلال التصويت

Google+ Print
مستشار رئيس الوزراء يناشد الناخبين عدم الانسياق وراء الشائعات خلال التصويت مستشار رئيس الوزراء يناشد الناخبين عدم الانسياق وراء الشائعات خلال التصويت
ناشد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عدم الانسياق وراء الشائعات خلال عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقررة غداً فى 15 محافظة واتباع المعلومات والبيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات وما هو موجود على موقعها الإلكترونى، بالإضافة إلى ما يصرح به المتحدث الرسمى للجنة.

وطالب "قمصان"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، المواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية قبل الإدلاء باصواتهم، ولمعرفة اللجنة الانتخابية للناخب عليه إرسال رقمه القومى على رقم 5151 أو الإتصال بــ140 أو الدخول على موقع اللجنة عبر الإنترنت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365