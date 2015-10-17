مستشار رئيس الوزراء يناشد الناخبين عدم الانسياق وراء الشائعات خلال التصويت

ناشد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، عدم الانسياق وراء الشائعات خلال عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقررة غداً فى 15 محافظة واتباع المعلومات والبيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات وما هو موجود على موقعها الإلكترونى، بالإضافة إلى ما يصرح به المتحدث الرسمى للجنة.

وطالب "قمصان"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، المواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية قبل الإدلاء باصواتهم، ولمعرفة اللجنة الانتخابية للناخب عليه إرسال رقمه القومى على رقم 5151 أو الإتصال بــ140 أو الدخول على موقع اللجنة عبر الإنترنت.