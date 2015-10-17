إغلاق صناديق الاقتراع فى السفارة المصرية بلندن وتونس

أغلقت السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، فى تمام الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى) صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وحرص المصريون المقيمون فى لندن على المشاركة بالتصويت داخل مقر السفارة، وسط حالة من الانسيابية والهدوء التى خيمت على عملية التصويت، حيث جرت بكل يسر.

ومن المقرر أن تستأنف السفارة، غدا الأحد، عملية الاقتراع لليوم الثانى والأخير للمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى للندن).

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية فى تونس

>كما أعلنت السفارة المصرية بتونس قبل قليل غلق صناديق الاقتراع لليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقال سفير مصر بتونس أيمن مشرفة - فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - إن الانتخابات اليوم جرت فى "أجواء هادئة وانسيابية" دون أى مشاكل أو معوقات، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين على التصويت كان "متوسطا"، متوقعا أن تشهد غدا زيادة فى نسبة الإقبال على التصويت، حيث العطلة الأسبوعية بتونس.

وأوضح السفير المصرى أنه سيتم غدا فرز الأصوات عقب انتهاء اليوم الثانى من التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء (بتوقيت تونس)، بحضور ممثلين عن الجالية المصرية وإرسال النتيجة إلى اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المقرر أن تفتح السفارة أبوابها غدا الأحد أمام الناخبين المتواجدين بتونس فى تمام الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلى)، ويذكر أن عدد الجالية المصرية بتونس لا يتجاوز 500 مصرى.