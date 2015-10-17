مستعدة لحرق السعرات الحرارية.. لا تسمحي لمشاكل الشعر أن تعيقك؟

دبي. سيدتي نت

تزايد خلال السنوات الماضية إدراك السيدات في منطقة الشرق الأوسط لأهمية تبني أسلوب حياة صحّي، واليوم تبذل الكثيرات منّا جهداً كبيراً لتجنب الوجبات السريعة، ومقاومة تناول الطعام في الليل، واللجوء إلى خيارات صحيّة ومتوازنة عندما يتعلق الأمر بوجبات الطعام، وإضافة إلى ذلك، نسعى جميعاً إلى جعل التمارين الرياضية جزءاً لا يتجزأ من برنامج حياتنا اليومي، وسواء كان خيارك هو الصالة الرياضية، أو الجري في الخارج، أو حضور دروس اليوغا / البيلاتس، فإن ممارسة الرياضة مرات قليلة كل أسبوع على أقل تقدير يعتبر أمراً محورياً لا غنى عنه، فكما نعرف جميعاً «العقل السليم في الجسم السليم».



أما عندما يتعلق الأمر بتأثير ذلك على شعرنا، فالحكاية مختلفة.

ممارسة الرياضة بشكل يومي تضطرك على الأرجح إلى غسل شعرك بشكل يومي أيضاً، ولكن ما لا تعرفينه هو أن غسل الشعر بشكل متكرر أمر غير مستحب على الإطلاق. لماذا؟ لأن ذلك يمكنه أن يسلب شعرك من زيوت الحماية الطبيعية التي يحتويها، وهو في المقابل يؤدي إلى تحوله إلى شعر ضعيف ومقصّف، وعرضة للتكسر.

وفضلاً عن ذلك، فإن معظمنا أيضاً مذنب جداً عندما يتعلق الأمر باستخدام الحرارة لتسريح شعرنا بعد ممارسة الرياضة، حيث نسارع إلى أخذ حمام سريع ثم تجفيف شعرنا بالهواء الساخن بسرعة قصوى قبل الخروج، وأن استخدام إحدى أدوات التسريح بالحرارة على الشعر الرطب هو خطأ شائع جداً في عالم العناية بالشعر، وهو خطأ يمكنه أن يلحق ضرراً كبيراً بشعرنا ويؤدي إلى تكسّره، والحقيقة هي أن شعرك يجب أن يكون جافاً قبل تعرضه إلى أي نوع من الحرارة المرتفعة.

ومن المهم أيضاً أن تخصصي الوقت الكافي لتغسلي شعرك بشكل جيد وتضعي البلسم، ناهيك عن تدليك فروة الرأس خلال غسله بالشامبو، ولمدة لا تقل عن 40 ثانية، فهذه العملية تساعدك على ضمان تنظيفه من الأعماق، ودعم نشاط الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر.



وإذا كنت من هواة الرشاقة، بل حتى ولو كنت مبتدئة في الصالة الرياضية، ولاحظت تغيراً في مظهر شعرك ليصبح باهتاً وخالياً من الحياة، يمكنك المساعدة على استعادة صحة شعرك باستخدام شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة.

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