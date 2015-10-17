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أسرع الطرق لـ علاج الشعر

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أسرع الطرق لـ علاج الشعر أسرع الطرق لـ علاج الشعر

السبت 17-10-2015 15:07

ليس هناك شيء أكثر إحباطاً من الانتظار المملّ حتى ينمو شعرك. انسي هذه الأيام تماماً!... يمكنك مع "سيدتي نت" أن تقومي ببعض الطرق لتسريع نمو الشعر، على الرغم من أنها لن تكون بالتأكيد بين عشية وضحاها، وإنما هي طرق مساعدة لتحفيز بصيلات شعرك على النمو بشكل صحي وسليم. تحلّي ببعض الصبر، وقومي باتباع هذه النصائح، حتى تحصلي على شعر أطول وأقوى، في أقلّ مدة ممكنة.

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1.ماذا تأكلين؟
يبدأ الجمال دائماً من الداخل؛ فإذا كنت تتناولين الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن والحديد والمغنسيوم والزنك فسوف تجنين ثمار هذه الأطعمة صحةً لشعرك؛ وإذا لم يكن لديك نظام غذائي متوازن، يحتوي على هذه الفيتامينات، فاحرصي على تناول المكمّلات الغذائية الضرورية لصحّة شعرك.
ولو كنت تعانين من نقص في بعض الفيتامينات والمعادن فهذا يؤثر لسلباً في شعرك؛ مما يؤدي إلى تساقطه وفقدانه الحيوية، ولا تتوقعي منه حينها أن ينمو بشكل سليم.
2.هل تشربين الماء بطريقة صحيحة؟
ليس النظام الغذائي الخاص بك فقط هو المفتاح لصحّة ونمو شعرك، بل شرب الكثير من الماء وترطيب الجسم هما من أهمّ عوامل زيادة نمو الشعر؛ فاحرصي على شرب لترين من الماء يوميّاً على الأقلّ.
3.هل تأخذين قسطًا كافيًا من النوم؟
الإجهاد وقلة النوم من أسباب فقدان الشعر؛ فاحرصي على مكافحة الإجهاد بتمارين اليوغا والتأمل، واعتني بنفسك، واحرصي على أخذ قسط كافٍ من النوم ليلًا.
4.هل تقصين أطراف شعرك باستمرار؟
البعض يعتقد أنّ نموّ شعرك بسرعة يتطلب تركه من دون قصّ أو اهتمام!... هذا الأمر غير صحيح بتاتاً، بل يجب عليك قصّ أطراف شعرك، كلّ شهرين على الأقلّ؛ لأنّ ذلك يساعد على منع تقصّفه وتحسين حالته، وبالتالي نموّه بشكل أسرع.

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