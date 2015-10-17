حضّري غسول طبيعي للفم والأسنان

هل مررت بتجربة الضيوف المفاجئة؟ أو زيارة طبيب الأسنان بعد وجبة دسمة!! قد تشعرين بأنّ فمك يحتاج إلى بعض الانتعاش لتغيير رائحته. لا تقلقي فـ"سيدتي نت" تقدم لك أسرع وصفة لتجديد وتجميل رائحه فمك.

أحضري كوباً من الماء وأضيفي إليه ملعقة من الملح ونصف ليمونة، ثم استخدميه كغسول سريع لفمك. يمكنك إضافة القليل من النعناع المغلي إلى الملح والليمون لمزيد من التأثير.

ويفضل أن تقومي بمضاعفة الكميات ووضعها جاهزةً في الثلاجة لاستخدامها بعد كل وجبة للمحافظة على انتعاش نفسك دائمًا. ولكن حافظي على التخلص من المزيج وصنع مزيج آخر كل ثلاثة أيام.