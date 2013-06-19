الجلاد لـ"90 دقيقة": "الوطن" تنشر التسجيلات الصوتية لمبارك لتثبت مصداقيتها للقارئ

ظلمنا "البوابة الإلكترونية" حين طلبنا من هيثم دبور تأخير بث التسجيل.. لأن المواقع الأخرى نقلت التصريحات من العدد المطبوع

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الزميل الصحفي محمد الشيخ المحرر بالجريدة قام بمغامرة صحفية وحصل على أول تصريحات من الرئيس السابق حسني مبارك عندما دخل لطائرته أثناء جلسة المحاكمة.

وأكد الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية ريهام السهلي، أن الجريدة تأتي بما يثبت مصداقيتها وتنشر تسجيلات صوتية للرئيس السابق من داخل مستشفى سجن طرة، على يومين في الجريدة المطبوعة وعلى موقعها الإلكتروني.

وأشار الجلاد إلى أن بعض الصحف الزميلة ومنها "اليوم السابع"، نشرت جزءا من انفراد "الوطن"، على موقعها الإلكتروني بعد صدور العدد في الأسواق، وهذا متاح للجميع والغرض منه هو القارئ فقط، مؤكدا أنه بعد لحظات سيتم بث التسجيل الصوتي.

وأوضح الجلاد أنه على القارئ الزائر للموقع الإلكتروني لـ"الوطن" أن ينتبه لأن التسجيل الصوتي تم "مونتاجه" بحيث يتم التشويش على بعض الأصوات المتداخلة مع كلام الرئيس السابق، وقام الزملاء في الموقع اللإلكتروني، والزميل هيثم دبور مدير مشروع البوابة الإلكترونية، باستبدال صوت الشخص الذي يسأل الرئيس خلال حوار بصوت محرر آخر في البوابة، حتى لا يؤذى الشخص الذي تعاون مع الجريدة ونحافظ على سرية المصدر.

وقال الجلاد إنه كأكبر الصحفيين في الجريدة سنا، تعاون مع أصغرهم سنا وهو الزميل محمد الشيخ، وعملوا سويا منذ 25 يوما على هذا الانفراد، وتابع "ظلمنا الزملاء في البوابة الإلكترونية هيثم دبور وأحمد عطية وباقي الزملاء لأننا طلبنا منهم أن ينتظروا على نشر التسجيل الصوتي حتى صدور العدد الورقي، إلا أن الصحف الزميلة نشرت التصريحات مأخذوة من العدد بعد نزوله الأسواق ونشرتها على موقعها، وسيتم نشر التسجيل على موقع الوطن بعد لحظات".

وأشار رئيس تحرير "الوطن" إلى أن مبارك صرح بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل به أيام الثورة ولم يرد مبارك عليه إلا بعد تكرار الاتصال، وحدث اشتباك لفظي بينهما لأن أوباما طلب من مبارك أن يترك الحكم لعدد من الشخصيات منهم الدكتور محمد البرادعي إلا أن مبارك رد عليه "أنت لا تعرف الشعب المصري ولا تتدخل في هذه الأمور"، كما تحدث مبارك عن الجيش المصري واصفا رجال القوات المسلحة بالأبطال القادرين على الحرب في أي لحظة، كما أكد أنه كان يعلم أن اللواء عمر سليمان لم يمت مقتولا ولكنه كان مريضا بمرض خطير.

كما صرح مبارك بأنه كان بمقدروه الاستمرار في الحكم لكنه تنحى حفاظا على أرواح الناس، وقال عن الرئيس محمد مرسي "أهو بيتفسح".

وأكد الجلاد أن الشخص الذي تعاون مع "الوطن" خارج دائرة المواقع الحكومية تماما.