4 نصائح مهمة لـ مكياج عيون سموكي جديد

تعتبر العيون الدخانية من الأساسيات الجمالية التي تتجدّد في كلّ فصل، ولا سيما في الشتاء، لما لها من قوّة على منحك نظرة جذّابة ومشرقة من جهة، ودافئة وقوية من جهة أخرى. لكن ما عليك أن تنتبهي اليه جيّداً، هو أنّ للمكياج الدخاني خصوصية وخطوات دقيقة عليك الالتزام بها، وإلا وقعت في فخ المبالغة.

انتشرت العيون الدخانية في عروض الموضة لخريف شتاء 2015- 2016 بأشكال متعددة. إذا كنت تبحثين عن مكياج سموكي بنظرة طبيعية، ننصحك باستخدام اللون البني باختلاف تدرّجاته، على غرار عارضات نيكول ميلرNicole Miller. واذا كنت تفضلين العيون الدخانية الكلاسيكية، يمكنك الالتزام بماكياج عارضات ايلي صعب و ديان فون فورستنبيرغ Diane von Furstenberg بتدرّجات اللونين الأسود والرمادي، من الفاتح إلى الداكن.

لمزيد من المعلومات حول آخر صيحات الماكياج الدخاني لهذا الفصل، تابعي، في هذا الموضوع، أهم نصائح خبراء التجميل في العالم.

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نصائح خبراء التجميل:

1.رموش كثيفة:

لا تكتمل نظرة السموكي إلا بالرموش الكثيفة، وإلا فستبدو العين صغيرة. إذا كنت تريدين الحصول على هذه النظرة، بعيداً عن الرموش المستعارة، احرصي على مدّ الرموش ولفّها نحو الخارج قدر الإمكان بفرشاة الماسكرا، كما ننصحك بوضع طبقتين على الأقل. وبذلك تحصلين على رموش كثيفة مناسبة لماكياج السموكي.

ماسكرا " مايستر انتانس بلاك" Mister Intense Black من جيفنشي Givenchy



2.أسهل طريقة لتطبيق مكياج دخاني:

ارسمي خطا رفيعاّ على طول قاعدة الرموش من الجفن العلوي، ومدّيه حتى الزاوية الخارجية. ثم كرّري الطريقة نفسها، ولكن هذه المرة على الجزء السفلي من الرموش. بعد ذلك املئي الفراغ بينهما باستخدام الظل الأبيض أو الفضي، لإبراز التأثير. إذا كنت لا تحبين استعمال الكحل السائل أو الجيل، يمكنك الاستعانة بالقلم

قلم كحل "كحل لاينر" Kohliner من نارس Nars

أو ظلال الجفون، وتطبيقه بفرشاة مسطحة وسميكة، وعندما تحصلين على النتيجة المطلوبة، يمكنك إعادة تحديد العين بالأي لاينر.

ظلال العيون " بريتي داي أند نايت" Pretty Day & Night من كلارنس Clarins

أي لاينر " لين غرافيك دو شانيل" LigneGraphique de Chanel من شانيل Chanel

3.السموكي المعدني مع الشفاه "النيود"

انتشرت في العروض الجمالية استخدامات جديدة لتشكيل العيون الدخانية، وعرفت بالنظرة المعدنية. للحصول على هذه الإطلالة، طبّقي الظلال المعدنية على الجفن العلوي وداخل زاوية العين، ما سيمنحك عينين تلمعان مثل المجوهرات.

نصيحة: احرصي على أن يكون باقي الماكياج خفيفا و"مات" وتحديداً أحمر الشفاه. يمكنك أن تجدي العديد من ألوان البيج، الزهري الفاتح والنيود. هذا التناقض يضيف المزيد من القيمة والتركيز إلى عينيك.

أحمر شفاه " فواياجوس" Voyageuse من ديور Dior



4.الحواجب المحدّدة:

كي لا تبدو عيناك مزيفتين بالماكياج السموكي، عليك أن تنتبهي إلى رسمة حاجبيك وطريقة تحديدها. ننصحك باستخدام جيل تحديد الحواجب وتكثيفها على طريقة الشعر شعرة.

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