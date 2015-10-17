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بالفيديو | ظهور مدينة كاملة فى سماء الصين يسبب رعب و هلع بين المواطنين

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بالفيديو | ظهور مدينة كاملة فى سماء الصين يسبب رعب و هلع بين المواطنين بالفيديو | ظهور مدينة كاملة فى سماء الصين يسبب رعب و هلع بين المواطنين

إنتشرت العديد من الظاهر الطبيعية و الخارقة بحسب معتقدات البعض ، فكان أخر ظهور لهذه الظاهر هى ظهور غيوم فى سماء كوستاريكا قبل أيام من الأن ،ن و هو ما أدى إلى ذعر و هلع و خوف بين المواطنين هناك.

فى هذا الصدد ظهرت ظاهرة غرية فى سماء أحد المدن فى الصين ، و هى عبارة عن مديتة ظهرت بين السحب فى السماء ، و تظهر و كأنها مدينة عائمة ، و رصدت هذه الظاهرة الغريبة العديد من وسائل الإعلام االصينية ، و شاهدها ألاف المواطنين ، و أدت إلى بث حالة من الرعب و الخوف فى النفوس.

و فى ذات السياق أكد عددصا من شهود العيان من بعد رؤيتهم لتلك المدينة ، أنهم  فى البداية إعتقدوا أن هذه المبانى ما هى إلا ناطحات سحاب مثل تلك التى مشهورة فى الصين.

و لن ما أثار الذعر فى النفوس أيضًا ، ان السكان قالوا أن المدينة بدأت فى التحرك و السير ، مما دعى البعض أن يفكر ان ناك عالم أخر غير عالمنا هذا.

و فى تقارير نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية نقلًا عن علماء ، فإن ظهور هذه المدينة ليس له علاقة بأى عالم أخر ، و لا أى مدن عائمة فى الهواء ، و لكنها خدعة بصرية أو وهم بصرى يسمى فاتا مورجانا ، و هو نوع من أنواع السراب ، و هى التى تسبب أن يرى أشخاصًا عاديون بحرًا أو مبانى أو أى شئ يكون سراب.

لمشاهدة الفيديو :

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