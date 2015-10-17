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بالصور..انتهاء تصويت المصريين بـ"مسقط" فى اليوم الأول لانتخابات البرلمان

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بالصور..انتهاء تصويت المصريين بـ"مسقط" فى اليوم الأول لانتخابات البرلمان بالصور..انتهاء تصويت المصريين بـ"مسقط" فى اليوم الأول لانتخابات البرلمان
أغلقت السفارة المصرية فى مسقط، منذ قليل، أبوابها بعد الساعة التاسعة مساء بتوقيت مسقط السابعة بتوقيت القاهرة، معلنة انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بسلطنة عمان فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وأكد السفير صبرى مجدى صبرى، سفير لدى سلطنة عمان، أن اليوم الأول للاقتراع شهد إقبالا متوسطا ومر بهدوء، وشهد إقبالا من الأسرة المصرية المتواجدة فى السلطنة، مشيراً إلى أن الأوضاع فى محيط لجان الاقتراع كانت هادئة، حيث وفرت السفارة كل الوسائل التى تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وتمت عملية الاقتراع والانتخابات لليوم الأول وسط أجواء هادئة وسط تأمين ورعاية من السلطات العمانية.

وقال "صبرى" لـ"اليوم السابع" إن اليوم شهد وجود طاقم متابعين من كل أطياف الجالية المصرية بعمان داخل مبنى السفارة المصرية فى مسقط، لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أن التصويت فى اليوم الأول جرى تحت مرأى ومسمع من المتابعين والإعلاميين وأبناء الجالية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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