«البعثة الدولية» تنهي استعداداتها لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أنهت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية ” مصر 2015 ” استعداداتها لمتابعة الاقتراع والفرز بالجولة الأولى لمحافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب المصري والمقررة يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 ، 19 أكتوبر الجاري ، حيث تغطي البعثة 70 دائرة انتخابية بفرق من المتابعين الدوليين والمحليين .

كانت البعثة قد عقدت اجتماعا صباح اليوم مع المستشار أيمن عباس رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية وعدد من السادة أعضاء اللجنة، حيث استمعت البعثة لشرح من رئيس اللجنة بخصوص استعداداتها لعملية الاقتراع والتسهيلات الممنوحة للمتابعين الدوليين والمحليين، فضلا عن وسائل الإعلام الأجنبية.

كما التقت البعثة مع السيد السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية للتعرف على التيسيرات الممنوحة لوسائل الإعلام الأجنبية فيما يتعلق بمتابعتها للعملية الانتخابية .

من جانب آخر، انتهت البعثة من تأهيل أعضائها الدوليين ( 150 متابع وخبير دولي ) للقيام بعمليات المتابعة الميدانية من خلال 37 فريق ميداني وغرفة عمليات مركزية يعملون جنبا إلى جنب مع 700 متابع ميداني محلي و 140 من مسئولي الدوائر فضلا عن مسئولي غرفة العمليات الرئيسية بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان .

كانت البعثة قد رصدت خلال الساعات الماضية انطلاق عمليات التصويت للمصريين خارج مصر ، ولم تتلقي البعثة أي شكاوى أو إفادات تشير إلى مظاهر سلبية في عملية التصويت .

فيما يتعلق بتقييم البعثة لتعامل السلطات المصرية مع بعثات ومنظمات المتابعة الدولية والمحلية ، اكدت البعثة الدولية المحلية المشتركة أنها لم تتعرض لأي معوقات تحد من قدرتها على متابعة عموم العملية الانتخابية بحرية كاملة ، فضلا عن إنها لم تتلقي من منظمات المجتمع المدني المصرية أي شكاوى تفيد تعرضها لعوائق مؤثرة قد تحد من قدرتها وحريتها على متابعة العملية الانتخابية .

الجدير بالذكر أن البعثة الدولية المحلية المشتركة التي تضم ثلاث منظمات دولية ومنظمة محلية مصرية تعد الأضخم على الإطلاق ما بين بعثات المتابعة في القارة الأفريقية ، وهي تضم 300 متابع وخبير دولي ، 2015 متابع محلي ، 75 مترجما ، وهي تتابع العملية الانتخابية بشكل مستمر منذ شهر يناير الماضي بدون توقف ، كما تخطط البعثة لتغطية 80% من الدوائر الانتخابية ميدانيا .

في سياق متصل أعلنت غرفة العمليات الرئيسية للبعثة بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن تخصيص رقم ” واتس آب ” لتلقي الشكاوى والإفادات من الناخبين والمرشحين مباشرة على رقم 01279034544 وذلك خلال يومي الاقتراع .