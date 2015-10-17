فيديو|| رئيس اتحاد المعاشات: نتعرض لحملة اعتداء على 9 مليون مواطن من قبل الوزيرة

شن رئيس اتحاد المعاشات والبرلماني السابق البدري فرغلي هجومًا على وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، بسبب تصريحاتها التي قالت فيها إن الحكومة غير قادرة على تحمل صرف المعاشات، والتي تقدر بمبلغ 55 مليار جنيه.

وقال فرغلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرائد”، على قناة “العاصمة”، مساء السبت: “أصحاب المعاشات لهم رسميا من كلام الوزيرة 585 مليار جنيه لدى الخزانة العامة، ونص الأموال دي بدون فوائد، ونحن الآن نتعرض لحملة اعتداء على 9 مليون مواطن مصري من الوزيرة”.

وأضاف: “أصحاب المعاشات يتعرضون لعملية تجويع منظمة وعجز عن شراء الدواء والعلاج، نحن لا نصرف معاشاتنا من الخزانة العامة، ولكننا نصرفها من أموال اقتطعتها الحكومة وقت ما كنا نعمل لديهم”.

وتابع: “وزيرة التضامن تعتدي على أصحاب المعاشات، الوزيرة لا تراعي الأوضاع السياسية للبلاد، إذا هنقف مع الدولة، رغم الاعتداء على أموالنا”، وتساءل: “الوزيرة تعمل كل ده ليه؟، الوزيرة الآن تدافع عن من يعتدون على أموالنا”.

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