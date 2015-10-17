«القومي للمرأة» بأسوان يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات‎ النواب

قام فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة اسوان، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 128 مرشحا ومرشحة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى القوائم الانتخابية.

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفة مقرر المجلس القومي للمرأة بأسوان، وقالت إن غرفة العمليات سوف تبدأ اعمالها اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف صباح غد، بمقر الفرع بمدينة أسوان، وتستمر حتى غلق باب التصويت في الساعة التاسعة مساءًا، وذلك على مدار يومي الانتخابات، علاوة على متابعة اعمال الفرز وظهور النتائج.

وأضافت إن مكتب شكاوي المرأة سوف يتلقى أي شكاوي أو تجاوزات بشآن سير العملية الانتخابية عن طريق تليفون الفرع، حيث يتم ابلاغ اللجنة العليا مباشرة بهذه التجاوزات فورًا لمنع حدوث أي تجاوزات.

وأشارت إلى أن المجلس قام بتكليف خمسة متابعين في أسوان لمراقبة سير العملية الانتخابية في كافة دوائر المحافظة بواقع متابع لكل دائرة، وحصل هؤلاء المتابعين على دورات تدريبية في القاهرة حول تغطية الانتخابات والتي كان اخرها دورة تدريبية يوم الخميس الماضي.