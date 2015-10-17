عضو بالبحوث الإسلامية: توظيف الفتاوى الدينية فى الدعاية الانتخابية “حرام شرعًا”

أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الشحات الجندي، أن توظيف الفتاوى الدينية فى الدعاية الإنتخابية “حرام شرعاً”، رافضاً إقحام الدين من أجل تحقيق مصلحة سياسية ضيقة لمجموعة من السياسيين.

وعلق الجندي على فتاوى خرجت لتحريم العملية الإنتخابية أن مصدر هذه الفتاوى فئات ضد مصلحة الدولة والمجتمع المصري ، وهم يسعون بكافة الطرق إلى إفشال تقدم الحياة السياسية ولا يريدون مصلحة الوطن، وأردف : “هذه فئات كلامها باطل”.

وأوضح الجندي أنه يجوز حث المواطنين على المشاركة فى العملية السياسية طالما أّنّ هذا الأمر يصب فى مصلحة المجتمع خصوصاً في ظل وجود نائب يشرع للأمة ويُراقب الحكومة.

وأضاف الجندي “يجب على المواطنين أن يعلموا أهمية مسألة الإدلاء بأصواتهم”، وأردف “يجب ألا يستمع الناخب لأحد وهو يشارك فى عمليات الاقتراع وأن يحكم ضميره لإعلاء الملصلحة الوطنية”.