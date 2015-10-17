سفير مصر في الهند يلتقي مع وزير الدولة الهندي للشئون البرلمانية وشئون الأقليات

عقد سفير مصر لدى جمهورية الهند، حاتم تاج الدين، لقاءً مع وزير الدولة للشئون البرلمانية وشئون الأقليات، الدكتور مختار عباس ناقفي، حيث سلمه دعوة موجهة من وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة؛ للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمقرر عقده يومىّ 14 و 15 نوفمبر المقبل بمدينة الأقصر تحت عنوان ” رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف”.

من جانبه، أعرب “ناقفي” عن تطلعه للمشاركة بالمؤتمر، مثمناً أهمية موضوعه وبخاصة فى ضوء مشاركة العديد من المسئولين والمفكرين من الدول المختلفة مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن محاور المؤتمر.

كما أعرب الوزير الهندي عن سعادته بزيارة القاهرة مجددًا بعد أن قام بزيارتها في يوليو الماضي كمبعوث لرئيس الوزراء الهندى “ناربندرا مودي”، وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية لتسليمه الدعوة الخاصة بحضور القمة الثالثة لمنتدى (الهند – أفريقيا) التي ستعقد في نيودلهي يوم 29 أكتوبر الجارى.

من جانب آخر، استعرض السفير تاج الدين خلال اللقاء دور «الأزهر الشريف» كمنارة للوسطية في العالم الإسلامي وجهوده لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وكذلك التعاون القائم مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية في الهند، التي تضم ما يقرب من 180 مليون مسلمًا، فضلاً عن إيفاد الأزهر الشريف لمبعوثيه إلى مختلف دول العالم لتعريفها بسماحة الدين الإسلامي وقيمة النبيلة، وقيامه بتخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية به للطلاب من مختلف البلدان ومنها الهند.