مركز حقوقى يرصد كسر مرشحين لـ"الصمت الانتخابى" بالمنيا

قال البيان الصادر عن مركز الحريات والحصانات بالمنيا، إن كثيرا من المرشحين كسروا الصمت الانتخابى بعدد من دوائر المحافظة، فيما انتشرت الرشاوى الانتخابية تحت اسم مندوب باللجنة واستغلال المصالح الحكومية للدعاية ووجود دعاية على أسوار المدارس والمستشفيات واستغلال دور العبادة كنائس ومساجد فى الدعاية استغلال الأطفال فى توزيع دعاية لبعض المرشحين.

وصرح عايد عودة المحامى رئيس غرفة مراقبة الانتخابات بالمركز، بأن فى دائرة بنى مزار ومطاى رصف المرشح أشرف شعبان مستقل فردى، الطريق الرابط بين عزبة السلسة وقرية البهنسا على حسابه الخاص بعد طلب أهالى القرية له رصفه اليوم، وبدأت أعمال تمهيد الطريق.

كما رصد مراقبو المركز قيام بعض المرشحين دفع رشاوى انتخابية تحت مسمى مصاريف مندوب (وكيل باللجنة) تتراوح بين 500 و2000 جنيه حسب عدد الأصوات بالقرية وقيام المرشح إيهاب رمزى فردى حزب الحرية بالدعاية الانتخابية، أثناء فترة الصمت الانتخابى فى قرى غرب بنى مزار ومطاى وكذلك المرشح محمد البركاوى.

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