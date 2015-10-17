توزيع أوراق تحوى أرقام ورموز مرشحين على المنازل ببنى سويف

دون مسئولو الحملات الانتخابية للمرشحين الفردى بدوائر بنى سويف السبع، أسماء ورموز المرشحين فى بطاقة التصويت، ووزعوا بعضها مساء اليوم على الناخبين فى منازلهم والاحتفاظ بالباقى لتوزيعه غدا على القادمين للجان وكذلك فعل مرشحو القوائم بتوزيع منشورات تحوى رقم القائمة ورمزها الانتخابى.

وكلف عدد من المرشحين مجموعة من الشباب يحملون أجهزة اللاب توب باستخراج أرقام الناخبين فى الكشوف الانتخابية باللجان لضمان ارتفاع نسبة التصويت وتوجيه الناخبين.

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