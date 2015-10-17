انطلاق الدورة الثالثة لتدريب أطباء "حوض النيل" وإفريقيا فى جامعة المنصورة

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية العالمية الثالثة لتدريب أطباء دول حوض النيل وإفريقيا التى ينظمها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة فى الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر بالتعاون مع وزارة الخارجية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الإسلامى للتنمية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية تحت عاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة.

حضر الافتتاح الدكتور السعيد عبد الهاى عميد كلية الطب والدكتور أحمد شقير مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية والسفير حازم فهمى مدير الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية.

ويشارك بالدورة 27 طبيبًا متدربًا من 13 دولة بحوض النيل والدول الإفريقية هى "أوغندا – إثيوبيا –إرتيريا – الكنغو الديمقراطية – جيبوتى – رواندا – كينيا – توجو – جزر القمر – كوت ديفوار – جامبيا – موزمبيق – بنين).

وتشمل الفعاليات محاضرات تدريبية وعلمية على مدار خمسة أيام تحوى عرض مباشر لجراحات وبث حى من غرفة العمليات للمتدربين فى قاعة المحاضرات، ويحاضر خلال هذه المحاضرات الطبية نخبة من أساتذة مركز الكلى فضلا عن عقد مناقشات مباشرة عن طريق دوائر الفيديو كونفرانس بين المحاضرين والجراح داخل غرفة العمليات وكذلك المتدربين.



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