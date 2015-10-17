أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أنا كبرت" مشروع لتدريب 1500 مراهق وأخصائى نفسى بمدارس أسيوط

Google+ Print
"أنا كبرت" مشروع لتدريب 1500 مراهق وأخصائى نفسى بمدارس أسيوط "أنا كبرت" مشروع لتدريب 1500 مراهق وأخصائى نفسى بمدارس أسيوط
نفذت جمعية قلب كبير، ورشتين تدريبيتين فى إطار برنامج "أنا كبرت" للأخلاق والمواطنة للمراهقين، لعدد 1500 مراهق من طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى بمحافظة أسيوط من مدارس حكومية وتجريبية وممثلين لجمعيات أهلية، بقاعة الاجتماعات فى مدرسة خديجة يوسف الثانوية لعدد 25 أخصائى نفسى بمدارس أسيوط ، كما شهدت قاعة الاجتماعات بنقابة التجاريين التدريب الخاص بالمشاركين من الجمعيات فى المشروع.

يأتى ذلك فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين جمعية قلب كبير ومؤسسة الخير "الجهة الداعمة"، مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ هذا المشروع فى المدارس الحكومية والتجريبية وجمعيات أهلية، تحت رعاية الدكتورة فيروز عمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، و نجلاء عز الدين، المدير التنفيذى للمشروع، وبحضور سمير نسيم ، منسق المشروع بمحافظة أسيوط، وإيرينى صابر نصرالله، سكرتير المشروع.

يذكر أن البرنامج يستهدف التعريف بطبيعة المرحلة التى يمر بها المراهق، للمساعدة على استكشاف نفسه وقدراته، وغرس التفاؤل، كما يعرف المراهق تغيرات جسده ومشاعره، ويغرس البرنامج فى المراهق قيما تربوية وأخلاقية أساسية لا يستغنى عنها الإنسان والمجتمع، يكسبه مهارات التفكير والذكاء الاجتماعى والشعور بالمسئولية تجاه نفسه و تجاه مجتمعه ويعلمه المهارات والسلوكيات الاساسية للمواطنة .

كما يعالج المشروع مشكلة انخفاض المستوى الأخلاقى الذى أصاب المجتمع وخاصة فى الفترة الأخيرة والذي يهدد بشكل واضح شريحة المراهقين ويدفعهم نحو السلوكيات الخطرة ، وتم عقد بروتوكول تعاون بين جمعية قلب كبير والجهة المناحة وهى مؤسسة مصر الخير مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذا المشروع فى المدارس الحكومية والتجريبية كذلك فى بعض الجمعيات الأهلية فى محافظات القاهرة والجيزة .

وبدأ تنفيذ المشروع منذ فبراير الماضى، وبدأ بورشة تدريب للإخصائيين النفسين بالمدارس والناشطين بالجمعيات الأهلية من يوم 31 يناير حتى 5 فبراير، بالإضافة إلى ورشة تنشيطية أولى تم تنفيذها فى أسيوط فى30 مارس الماضى، والورشة التنشيطية الثانية كانت 12 أكتوبر الجارى، وينفذ المشروع فى 25 مدرسة فى سبع إدارات تعليمية على مستوى محافظة أسيوط وهى ( أسيوط ، ساحل سليم ، الفتح ، البدارى ، أبوتيج ، أبنوب ، القوصية ، منفلوط ، ديروط ) ، وذلك بتدريب 27 أخصائيا نفسيا بتلك المدارس، بالإضافة إلى 11 جمعية أهلية بأسيوط ، ومنهم جمعيات (الكلمة لتنمية المجتمع والتنمية الشاملة بأسيوط ، "سوا أحلى بأبوتى"، جيل التحدى بمنفلوط ، الهادى لكفالة اليتيم وتنمية المجتمع بأبنوب).

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»