"أنا كبرت" مشروع لتدريب 1500 مراهق وأخصائى نفسى بمدارس أسيوط

نفذت جمعية قلب كبير، ورشتين تدريبيتين فى إطار برنامج "أنا كبرت" للأخلاق والمواطنة للمراهقين، لعدد 1500 مراهق من طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى بمحافظة أسيوط من مدارس حكومية وتجريبية وممثلين لجمعيات أهلية، بقاعة الاجتماعات فى مدرسة خديجة يوسف الثانوية لعدد 25 أخصائى نفسى بمدارس أسيوط ، كما شهدت قاعة الاجتماعات بنقابة التجاريين التدريب الخاص بالمشاركين من الجمعيات فى المشروع.

يأتى ذلك فى إطار برتوكول التعاون المبرم بين جمعية قلب كبير ومؤسسة مصر الخير "الجهة الداعمة"، مع وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ هذا المشروع فى المدارس الحكومية والتجريبية وجمعيات أهلية، تحت رعاية الدكتورة فيروز عمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، و نجلاء عز الدين، المدير التنفيذى للمشروع، وبحضور سمير نسيم ، منسق المشروع بمحافظة أسيوط، وإيرينى صابر نصرالله، سكرتير المشروع.

يذكر أن البرنامج يستهدف التعريف بطبيعة المرحلة التى يمر بها المراهق، للمساعدة على استكشاف نفسه وقدراته، وغرس التفاؤل، كما يعرف المراهق تغيرات جسده ومشاعره، ويغرس البرنامج فى المراهق قيما تربوية وأخلاقية أساسية لا يستغنى عنها الإنسان والمجتمع، يكسبه مهارات التفكير والذكاء الاجتماعى والشعور بالمسئولية تجاه نفسه و تجاه مجتمعه ويعلمه المهارات والسلوكيات الاساسية للمواطنة .

كما يعالج المشروع مشكلة انخفاض المستوى الأخلاقى الذى أصاب المجتمع وخاصة فى الفترة الأخيرة والذي يهدد بشكل واضح شريحة المراهقين ويدفعهم نحو السلوكيات الخطرة ، وتم عقد بروتوكول تعاون بين جمعية قلب كبير والجهة المناحة وهى مؤسسة مصر الخير مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ هذا المشروع فى المدارس الحكومية والتجريبية كذلك فى بعض الجمعيات الأهلية فى محافظات القاهرة والجيزة .

وبدأ تنفيذ المشروع منذ فبراير الماضى، وبدأ بورشة تدريب للإخصائيين النفسين بالمدارس والناشطين بالجمعيات الأهلية من يوم 31 يناير حتى 5 فبراير، بالإضافة إلى ورشة تنشيطية أولى تم تنفيذها فى أسيوط فى30 مارس الماضى، والورشة التنشيطية الثانية كانت 12 أكتوبر الجارى، وينفذ المشروع فى 25 مدرسة فى سبع إدارات تعليمية على مستوى محافظة أسيوط وهى ( أسيوط ، ساحل سليم ، الفتح ، البدارى ، أبوتيج ، أبنوب ، القوصية ، منفلوط ، ديروط ) ، وذلك بتدريب 27 أخصائيا نفسيا بتلك المدارس، بالإضافة إلى 11 جمعية أهلية بأسيوط ، ومنهم جمعيات (الكلمة لتنمية المجتمع والتنمية الشاملة بأسيوط ، "سوا أحلى بأبوتى"، جيل التحدى بمنفلوط ، الهادى لكفالة اليتيم وتنمية المجتمع بأبنوب).



>