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وزير الآثار يلقي محاضرةً حول إعادة اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في اليابان

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وزير الآثار يلقي محاضرةً حول إعادة اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في اليابان وزير الآثار يلقي محاضرةً حول إعادة اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في اليابان

وزير الأثار – ممدوح الدماطي

استضافت السفارة المصرية في طوكيو مساء أمس الموافق 16أكتوبر الجاري، محاضرة لوزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي، حول إعادة اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» والدلالات العلمية التي تشير إلى وجود غرف أخرى بالمقبرة لم يجري اكتشافها بعد.

وصرح سفير في اليابان، إسماعيل خيرت، أن المحاضرة شهدت إقبالًا كبيرًا من وسائل الإعلام اليابانية والأوساط الأكاديمية والعاملين في مجال السياحة، حيث تعدى الحضور 150 مشاركًا وهو الأمر الذي يوضح مدى شغف المجتمع الياباني بالحضارة المصرية القديمة، وبصفة خاصة الملك توت عنخ أمون.

وأكد خيرت أن زيارة وزير الآثار تعد الثانية من نوعها هذا العام حيث سبق أن زار اليابان خلال شهر أغسطس الماضي لتفقد معرض “كليوباترا وملكات مصر” والتقى بعددٍ من مسئولي المتاحف الوطنية اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) لدعم التعاون في مجال الآثار والسياحة، خاصة في إطار مشروع «المتحف المصري» الكبير الجاري تشييده المزمع افتتاحه عام 2018.

أضاف السفير خيرت، أن وزير الآثار قام خلال الزيارة الحالية لليابان بافتتاح معرض الآثار المصرية المقام بالعاصمة طوكيو الذي يستعرض عصر بناة الأهرام ويضم 120 قطعة أثرية تنتمي لهذه الفترة. ومن المقرر أن يستمر المعرض لأكثر من عامين يجوب خلالهما ثماني مدن يابانية.

كما أضاف أن وزير الآثار ألتقى خلال الزيارة مع عدد من أهم أساتذة المصريات بالجامعات اليابانية، خاصة جامعة واسيدا. وأشار السفير أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر، وذلك من خلال عرض الصورة الكاملة لتطور الأحداث من حيث الاستقرار والأمن، خاصة في ظل إدراك مصر لقيمة السائح الياباني.

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