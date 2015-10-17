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سياسى تونسى يطالب حكومته باتخاذ موقف مؤيد للفلسطينيين ضد انتهاكات إسرائيل

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سياسى تونسى يطالب حكومته باتخاذ موقف مؤيد للفلسطينيين ضد انتهاكات إسرائيل سياسى تونسى يطالب حكومته باتخاذ موقف مؤيد للفلسطينيين ضد انتهاكات إسرائيل
قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامى، اليوم السبت، خلال مسيرة فى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للتنديد بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إن هذا التحرك ورغم كونه جاء متأخرا إلا أنه يبقى أفضل من أطراف أخرى لم تتحرك لمساندة فلسطين وشعبها فى وجه الهجمة الصهيونية الشرسة".

وأكد الهمامى لراديو جوهرة إف إم التونسى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للشعوب العربية ولقواه الحية، مضيفا أن الشعب الفلسطينى سينتصر بفضل إرادته على الرغم من التواطؤ والصمت العربى.

وطالب الهمامى التونسية ورئاسة الجمهورية والبرلمان باتخاذ موقف واضح مؤيد للشعب الفلسطينى، علاوة على ضرورة تحرك الإعلام نصرة لفلسطين.

وشارك فى هذه المسيرة التى نظمتها الجبهة الشعبية، مجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان التونسية "تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعلى مقدّساتهم".

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مصر 365

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