مقتل 61 من الحوثيين وقوات صالح بقصف للتحالف العربى على مدينة تعز اليمنية

أكدت مصادر من المقاومة الشعبية، اليوم السبت، مقتل 61 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وإصابة 43 فى قصف لطيران التحالف العربى بمحافظة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر، إن طيران التحالف قصف مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح فى البنك المركزى بمدينة المخا ومخازن بيت هائل على ساحل المخا إلى جانب مطار تعز و مفرق الهجر بمديرية الراهدة.

وأوضحت أن القصف فى المطار ومفرق الهجر أدى إلى تدمير عتاد عسكرى و طائرة هليكوبتر وإعطاب أخرى وتدمير محطة الرادار.

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بينهم وبين الحوثيين مدعومين بقوات صالح فى عدة جبهات، استطاعت من خلالها المقاومة التقدم فى شمال المدينة باتجاه بريد عصيفرة .

وأكدت المصادر، أن المئات من عناصر الحوثيين وقوات صالح انتشروا فى قريتى السناسب والقرار وعلى امتداد منطقة شريج الخواجة حتى جبل عقار بمديرية موزع غرب تعز فى محاولة للتحرك باتجاه باب المندب الواقع فى قبضة الجيش الوطنى والمقاومة.

وتابعت: "نحن بحاجة للدعم لصد هجمات الحوثيين وقوات صالح وتحرير ما تبقى من المحافظة ولفك الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين وقوات صالح".

من جانب آخر، قالت مصادر محلية إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا الأحياء السكنية بالكاتيوشا والهاوزر والدبابات من مناطق تمركزهم فى جبل أومان ومناطق الحرير والقصر الجمهورى وجبل الوعش حيث استهدف القصف أحياء الروضة والموشكى والدمغة وجبل جرة.

وأوضحت أن القصف أسفر عن سقوط عدد من الجرحى فى صفوف المدنيين لم يتسن تحديد أعدادهم بعد.

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