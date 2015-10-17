تدمير عشرات السيارات لداعش بقصف جوى فى نينوى وصلاح الدين والأنبار

قصف طيران القوة الجوية العراقى مواقع وآليات لتنظيم (داعش)الإرهابى فى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق؛ ما أسفر عن تدمير عشرات السيارات وشاحنتين تحملان طائرتين بدون طيار.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم السبت أن غارة جوية استهدفت الشاحنتين اللتين كانت تحملان طائرتين بدون طيار خلال توجهما من القيارة إلى قضاء "بيجي" ودمرتهما بالكامل.

وأشارت إلى أن طيرن القوة الجوية قصف مواقع داعش من بقرية "العينة" فى نينوي، ودمر 50 سيارة تابعة للتنظيم بناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وأضافت: أن طائرات التحالف الدولى نفدت ضربات جوية لمواقع التنظيم فى مناطق البغدادى والرمادى والحبانية بالأنبار والكسك فى نينوى وبيجى بصلاح الدين، دمرت خلالها تجمعات لعناصر التنظيم وسيارات ومواقع قتالية ومستودعات عتاد.

كما دمر طيران الجيش العراقى اليوم ثلاثة مواقع وقتل عددا من الإرهابيين من داعش وحرق سيارة مزودة برشاش أحادى فى منطقة البو فراج شمالى الرمادى بالأنبارغربى العراق.