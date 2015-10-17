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الرئيس اليمنى يعين وزيرا جديدا للمالية

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الرئيس اليمنى يعين وزيرا جديدا للمالية الرئيس اليمنى يعين وزيرا جديدا للمالية

>أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى مساء اليوم السبت قرارا جمهوريا بتعيين منصر صالح القعيطى وزيرا للمالية.

وشغل القعيطى منصب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاونى والزراعى (كاك بنك) أكبر البنوك اليمنية الحكومية، والذى بلغت أرباحه فى عام 2013 حوالى 10 مليارات ريال يمنى.

وقد أطاحت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بالقعيطى من منصبه بعد سيطرتها على صنعاء وعينت موالين لها فى الإدارة بدعوى "مكافحة الفساد".

ويأتى تعيين القعيطى وزيرا للمالية فى حكومة بجاح بدلا من محمد زمام الذى أقاله الرئيس فى 9 يناير الماضى، بسبب موالاته لجماعة الحوثيين، حيث ظل يعمل معها إلى أن أعلن فى أبريل الماضى تخليه عن الحوثيين والانضمام للشرعية.

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مصر 365