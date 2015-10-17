شاهدي صور فساتين أكثر النساء إثارةً في العالم

تختار إميليا كلارك فساتين ناعمةً ذات قصات بسيطة وجذابة على السجادة الحمراء، ومع ذلك تحرص على اختيار تصاميم متنوعة حتى تبتعد بإطلالاتها عن الملل والرتابة في كل ظهور لها.

ففي آخر ظهور لها في عرض Dior في باريس بدت كلارك متألقةً بفستان أسود قصير بتصميم بلايزر جذاب نسقته مع حذاء ملون وأنيق، وعاودت الظهور مرةً أخرى بفستان قصير تزيّن بطبعة زيبرا ملونة فأعطاها لوكًا عصريًّا وجذابًا، كما أعجبنا بإطلالتها الجميلة بفستانها الأحمر في حفل GQ Men of the Year في سبتمبر الماضي.

ازياء كلاسيكية على خطى أودري هيبورنمن ناحية أخرى تجمع إميليا كلارك بين البساطة والفخامة بأسلوب جميل وغير متكلف، ففي إطلالاتها في حفل الأوسكار هذا العام اختارت فستانًا أسود بسيط بقصّات جميلة على الصدر أما في حفل SAG Awards فكانت متألقةً بتصميم لافت مستوحى من فن الأوريغامي الجذاب من تصميم Donna Karan

كانت إطلالاتها بفستان Balenciaga الأنيق باللونين الأبيض والأسود أثناء الترويج لأحد أفلامها في الأشهر الماضية واحدةً من أجمل إطلالاتها على الإطلاق بالنسبة لنا، فاختيارها لأحمر الشفاه المشرق كان الإضافة المثالية لهذه الإطلالة .

شاهدي معنا إطلالات إميليا كلارك وأخبرينا إن كانت تستحق لقب الأكثر أناقة.

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