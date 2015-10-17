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إحصائيات صلاح أمام إمبولي - فعالية عالية ومجهود كثيف على الجناح

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إحصائيات صلاح أمام إمبولي - فعالية عالية ومجهود كثيف على الجناح إحصائيات صلاح أمام إمبولي - فعالية عالية ومجهود كثيف على الجناح

قاد محمد صلاح لاعب روما الإيطالي فريقه لتحقيق الفوز على إمبولي في الجولة الثامنة من الدوري ليصعد الفريق لوصافة المسابقة.

صلاح سجل هدفا في ثلاثية روما كما شارك في المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية فماذا قدم صلاح بالأرقام.

صلاح كان بالأرقام متوسطا خلال المباراة فهو لم يصنع سوى فرصة واحد لجيرفينيو كما فشل في تنفيذ أي عرضية بشكل صحيح من أصل محاولتين.

أيضا محمد صلاح نسبة تمريراته الصحيحة كانت جيدة بمعدل 90% تقريبا، بالنسبة المراوغات نجح مرة وفشل في الأخرى.

أما في الفاعلية الهجومية فكانت رائعة، محمد صلاح سدد مرتين فقط واحدة منهم كانت على المرمى وهي الهدف الذي سجله في الشوط الثاني.

كذلك قدم مردودا رائعا في تحركاته على الجناح الأيمن والذي شغله طوال أحداث المباراة تقريبا كما هو موضح بالصورة.

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