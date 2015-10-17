لتفادى إصابة طفلك بالكساح.. احرصى على متابعة الطبيب أول 6 شهور

يعانى بعض الأطفال من الإصابة بنقص فيتامين د والكاليسوم أو ما يسمى مرض "الكساح" الذى يعرضه لبعض المشاكل الصحية بالعظام والتى تصل أحيانا إلى تأخره فى المشى. مضاعفات إصابة الأطفال بنقص فيتامين د " الكساح"

>يقول الدكتور أشرف قاسم استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن هناك بعض المضاعفات التى يتعرض لها الطفل نتيجة نقص فيتامين د والكاليسوم والمعروف بمرض الكساح أهمها ":

>1)تعرض الطفل لبعض التشوهات العظمية فى القفص الصدرى "صدر الحمامة " rackitic chesd.

>2)تشوهات بالساقين والمفاصل والتى يطلق عليها "تقوس القدمين".

>3) حدوث بعض التغيرات غير المستحبة فى شكل الجمجمة مثل كبر حجم الراس أو صغرها. أهم النصائح والإرشاردات التى يجب مراعاتها لتفادى إصابة طفلك بالكساح

>لذلك ينصح د. أشرف قائلا "يجب على الأمهات استشارة طبيب الأطفال فى خلال الشهور الست الأولى من عمر طفلها لتحديد مدى حاجة الطفل لمركبات فيتامين د والكاليسوم ومراعاة التعرض للشمس بقدر الإمكان وعدم تغطية الطفل بملابس ثقيلة.

شبكةعيونالإخبارية

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