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لتفادى إصابة طفلك بالكساح.. احرصى على متابعة الطبيب أول 6 شهور

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لتفادى إصابة طفلك بالكساح.. احرصى على متابعة الطبيب أول 6 شهور لتفادى إصابة طفلك بالكساح.. احرصى على متابعة الطبيب أول 6 شهور
يعانى بعض الأطفال من الإصابة بنقص فيتامين د والكاليسوم أو ما يسمى مرض "الكساح" الذى يعرضه لبعض المشاكل الصحية بالعظام والتى تصل أحيانا إلى تأخره فى المشى.

مضاعفات إصابة الأطفال بنقص فيتامين د " الكساح"


>يقول الدكتور أشرف قاسم استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن هناك بعض المضاعفات التى يتعرض لها الطفل نتيجة نقص فيتامين د والكاليسوم والمعروف بمرض الكساح أهمها ":
>1)تعرض الطفل لبعض التشوهات العظمية فى القفص الصدرى "صدر الحمامة " rackitic chesd.
>2)تشوهات بالساقين والمفاصل والتى يطلق عليها "تقوس القدمين".
>3) حدوث بعض التغيرات غير المستحبة فى شكل الجمجمة مثل كبر حجم الراس أو صغرها.

أهم النصائح والإرشاردات التى يجب مراعاتها لتفادى إصابة طفلك بالكساح


>لذلك ينصح د. أشرف قائلا "يجب على الأمهات استشارة طبيب الأطفال فى خلال الشهور الست الأولى من عمر طفلها لتحديد مدى حاجة الطفل لمركبات فيتامين د والكاليسوم ومراعاة التعرض للشمس بقدر الإمكان وعدم تغطية الطفل بملابس ثقيلة.

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