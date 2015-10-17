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بالفيديو.. محمود سعد يعتذر لرمضان صبحى عن تصريحاته "أنه معندهوش أخلاق"

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بالفيديو.. محمود سعد يعتذر لرمضان صبحى عن تصريحاته "أنه معندهوش أخلاق" بالفيديو.. محمود سعد يعتذر لرمضان صبحى عن تصريحاته "أنه معندهوش أخلاق"
اعتذر الإعلامى محمود سعد، عما قاله للاعب النادى الأهلى رمضان صبحى حول وقوفه على الكرة بعد فوز النادى الأهلى على فريق نادى الزمالك 3/2 بكأس السور المصرى الذى أقيم فى دولة الإمارات، مؤكدا أنه تراجع عن حديثه لحكمه عليه بأنه ليس عنده أخلاق ولا قيم.

وتابع محمود سعد: "أنا عملت حاجة غلط امبارح، إنى رفعت راية القيم وحكمت عالولد أنه معندوش أخلاق، أنا إيش عرفنى أن رمضان صبحى معندوش أخلاق".

وأضاف سعد خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن الكرة المصرية لو انتزع منها المشاعر والحماسة الجميلة ستكون مثل مادة "البلاستك" والتى ليس لها طعم ولا رائحة.

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مصر 365

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