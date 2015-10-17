مؤتمر كلوب: لم نكن ' ممتعين ' .. لكني أشعر بالرضا

الانطباع الذي خرج به يورجن كلوب وهو في منصب المدير الفني لليفربول هو الرضا، وذلك بعد التعادل مع توتنام هوتسبر في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب تولى تدريب ليفربول خلال فترة توقف نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الأجندة الدولية للفيفا، وذلك خلفا للمدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز.

وفي مباراته الأولى كمدير فني لليفربول خرج الفريق الأحمر بشباك نظيفة وتعادل سلبيا في ملعب توتنام وايت هارت لين.

وقال كلوب بعد المباراة: "كنت أعلم أن خصمنا قوي للغاية ونحن ليس أمامنا سوى 3 أيام للاستعداد له".

وتابع الألماني "لكني فعلا راض عن الأداء بالذات وقد باغتنهم نوعا ما في بداية اللقاء ولم يتوقعوا هذا الاسلوب في اللعب".

وأضاف مدرب بروسيا دورتموند السابق "أعلم أننا لم نكن ممتعين والكرة بين أقدامنا. لم نستخدم مهاراتنا. ولم تكن هناك حمية كافية ونحن نهاجم".

وأكمل "لكن الآن نستطيع نبني على خبرة سابقة اكتسبناها أمام توتنام. نعمل على ما قدمناه اليوم لنتطور".

وشدد "هناك أخر أمر هام. كرة القدم نتائج قبل كل شيء".

ليفربول نظيف

هي ثالث مباراة لليفربول هذا الموسم من أصل 9 يخرج فيها الفريق بشباك نظيفة وهذا مهم بالنسبة لكلوب.

وعقب كلوب "أعلم أن ليفربول لم يسجل سوى ثمانية أهداف هذا الموسم. لكن كرة القدم من الممكن أن تكون ممتعة بأهداف قليلة لو لعبت بنظام".

وأفاد "حاليا من المهم أن نلعب بتوازن. أن نرى مباراة كبيرة لحارسنا مينيوليه وخط دفاعنا".

وأتم "لم نلعب الكرة التي أنتظرها لكن بالنظر إلى أننا تدربنا 3 أيام فقط، الأمر مقبول".