مؤتمر مورينيو: تشيلسي وجد وصفة الفوز السيئ.. وأزار لم يلعب بسبب الدفاع

أخيرا فاز تشيلسي وهو يلعب مباراة سيئة. هذا هو المكسب الأكبر للفريق اللندني بحسب ما يؤمن به جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز.

تشيلسي فاز على أستون فيلا بهدفين من دون رد ليرتقي إلى المركز الـ11 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الفوز بعد خسارتين وتعادل في موسم استهله تشيلسي بأداء سيء للغاية.

وتحدث مورينيو بعد المباراة مفصحا "لم يكن الأداء رائعا لكن تشيلسي كان صلبا. دفاعيا قدمنا لقاء جيدا".

وأتبع "اليوم أخيرا وجدنا الوصفة للفوز حين يلعب الفريق مباراة ليست جيدة".

شهد اللقاء جلوس نمنيا ماتيتش على مقاعد البدلاء، كذلك برانيسلاف إيفانوفيتش ونجم الفريق في الموسم المنصرم إدين أزار.

تشيلسي صلب بدون أزار

وعقب مورينيو "تركت أزار على الدكة لأن الفريق كان يستقبل العديد من الأهداف في المباريات السابقة".

وأضاف "بيدرو وويليان شاركا على الجناح وقاما بأداء دفاعي أكثر من ممتاز".

وأفصح "لقد كان خيارا خططيا ليس أكثر. حتى نصنع تشيلسي أقوى وأكثر صلابة".

ووجه مورينيو رسالة لمن لم يلعب في تشيلسي اليوم، مفصحا "تحدثت مع اللاعبين كلهم عن هذا الأمر".

وكشف "قلت لهم ليست هذه هي اللحظة المناسبة ليفكر اللاعب في نفسه. إنها لحظة للتفكير في مصلحة تشيلسي فقط".