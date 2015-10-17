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بالفيديو - ثنائية زلاتان تقود باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة

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بالفيديو - ثنائية زلاتان تقود باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة بالفيديو - ثنائية زلاتان تقود باريس سان جيرمان للانفراد بالصدارة

(إفي): عاد باريس سان جيرمان بفوز متأخر من ملعب باستيا بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويدين الفريق الباريسي بهذا الفوز لمهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب هدفي اللقاء في الدقيقتين (72 و83) من عمر المباراة ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع كل من زميله في الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني والبلجيكي ميتشي باتشوايي، مهاجم مارسيليا، والفرنسي، ذو أصول تونسية، حاتم بن عرفة، مهاجم نيس، برصيد 6 أهداف.

كان ملعب "أرماند سيزاري" يحمل ذكريات سيئة لأنصار فريق العاصمة الفرنسية بعدما انتهت مباراة الدور الثاني بين الفريقين في الموسم الماضي (2014-2015) بفوز كبير لأصحاب الأرض برباعية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز يواصل الـ"بي إس جي" التحليق في صدارة الليج آ منفردا برصيد 26 نقطة بينما تجمد رصيد باستيا عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر في انتظار لما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

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فيديو اليوم السابع

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