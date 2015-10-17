(إفي): أشاد البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد يوم السبت بمستوى زميله في الفريق، الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، واصفا إياه بأنه "عظيم ومجتهد لأقصى درجة"، وذلك عقب تألقه في فوز الملكي على ليفانتي بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة بالليجا.

وقال مارسيلو "كيلور حارس عظيم، اجتهد كثيرا في ظل وجود كاسياس هنا العام الماضي وهذا العام أثبت ما لديه".

وبخصوص زميله في الفريق خيسيه رودريجز قال "المدرب هو صاحب القرار، خيسيه قدم أداء عظيما حينما شارك، لقد ركض كثيرا وكافح وساعدنا، هذا هو ريال مدريد، من يدخل الملعب يقدم كل ما لديه".

وصرح مارسيلو "كنا نعرف أن لدينا ثلاث مباريات متتالية صعبة، الأولى كانت اليوم وفزنا بها، في الوقت الحالي يجب علينا الراحة والتفكير في مواجهة باريس سان جيرمان".

وردا على سؤال بخصوص الثقة الضئيلة التي يوليها مدرب منتخب البرازيل دونجا له قال "أقوم بما يجب علي فعله وابتسامتي على وجهي دون أن يقدر أحد على حرماني منها، حينما يجب أن أتحلى بالجدية أفعل هذا، ولكن أهم شيء هو أنني في حالة جيدة والفريق أيضا".(