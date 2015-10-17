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وائل جمعة: لابد من عقاب رمضان صبحي على استفزاز لاعبي الزمالك

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وائل جمعة: لابد من عقاب رمضان صبحي على استفزاز لاعبي الزمالك وائل جمعة: لابد من عقاب رمضان صبحي على استفزاز لاعبي الزمالك

وائل جمعة ورمضان صبحي

طالب وائل جمعة نجم الاهلي ومنتخب السابق، عقاب رمضان صبحي على وقوفه مرة أخرى على الكرة واستفزاز لاعبي الزمالك خلال مباراة قمة كأس السوبر.

وكان الأهلي فاز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في السوبر المصري ليتوج بطلا للقب.

وشهدت المباراة اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين بعد وقوف رمضان صبحي على الكرة وظهور حازم إمام في الصورة بقوة ليشتبك مع اللاعب على الرغم من كونه خارج قائمة الفريق

وقال جمعة خلال تصريحات على قناة ” الحياة 2 ” : ” ما فعله رمضان صبحي واقعة سيئه للغاية ويستحق الإيقاف لعدة مباريات حتى لا يكررها”.

وأضاف صخرة دفاع الاهلي ومنتخب مصر السابق حديثه : “تعامل الجماهير مع واقعة وقوف رمضان صبحي على الكرة في المرة الأولى هو سبب تكرار الواقعة”.

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