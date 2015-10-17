جوليا روبرتس: استمد أناقتى من حبي لزوجي.. ويساعدني في اختيار ملابسي

أكدت النجمة جوليا روبرتس أنها مازالت تحب زوجها دانيال مودير التي تزوجته منذ 13 عامًا.

وأشارت جوليا إلى أنه يساعدها في العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، والعملية أيضاً، مؤكدة أنه زوج متعاون إلى أبعد الحدود.

وألمحت جوليا إلى انها تأخذ رأي دانيال عند اختيار ملابسها، حيث انه اختار معاها ملابسها التي ظهرت بها فى الحفل الخيري “Gala” الذي أُقيم فى متحف “هامر” بلوس انجلوس مؤخرًا.

من الجدير بالذكر أن جوليا روبرتس مواليد عام 1967، وهي ممثلة اميركية أصبحت نجمة هوليوودية كبيرة بعد تقديمها لعدة افلام في إطار الكوميديا الرومانسية، مثل” امراة جميلة ” التي قدمته عام 1990، وحقق 464 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في “ايرين بروكوفيتش “عام 2000.

وقدمت جوليا عدة افلام ناجحة منها “عرس أعز صديق لي” عام 1997، “ميستيك بيتزا” عام 1988، “نوتينغ هيل “، و” العروس الهاربة ” عام 1999، و”عيد الحب ” عام 2010، و”المحيط إثنا عشر” عام 2004.

وتحقق جوليا ايرادات على شبابيك التذاكر أكثر من 2,4 مليار دولار، مما يجعل منها واحدة من أكثر الممثلاث الناجحات من حيث إيرادات شبابيك التذاكر.