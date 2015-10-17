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تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات إلى 447 قاض في أسوان

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تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات إلى 447 قاض في أسوان تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات إلى 447 قاض في أسوان

مجمع محاكم اسوان

أكد المستشار محمد عيسى، نائب رئيس محكمة أسوان ونائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بالمحافظة أن 447 قاضيا تسلموا الاوراق والمظاريف الخاصة باللجان الانتخابية، حتى عصر اليوم السبت، وقال انه جاري استكمال تسليم الاوراق والمظاريف علي باقي القضاة تباعا خلال الساعات القادمة وذلك باجمالي 486 قاضيا علي مستوي محافظة اسوان.

وأشار إلى أنه تم تسكين جميع القضاة في الفنادق المختلفة عقب وصولهم إلى مدينة أسوان، موضحا أنه تم استبدال القضاة الذين تقدموا باعتذارات عن الاشراف علي الانتخابات بقضاة اخرين من قائمة الاحتياطي والامور تسير بشكل طبيعي.

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