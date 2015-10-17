قائد عسكري ليبي ينفي سيطرة الإرهابين على معسكر 204 للصواريخ

نفى آمر الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الليبي، عقيد المهدي البرغثي الأخبار المتداولة حول السيطرة على معسكر 204 ومعسكري الصواريخ والثانوية الفنية بمدينة بنغازي .

وأكد “البرغثي” -في تصريح- أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، مساء اليوم السبت، أن قوات الكتيبة 204 وكتيبة شهداء الزاوية تمكنوا من صد هجوم كبير للمليشيات الإرهابية.

وأضاف، أن المليشيات الإرهابية شنت هجومًا كبيرًا من ثلاثة محاور في محاولة منها للسيطرة على معسكر 204 دبابات ومعسكري الصواريخ والثانوية الفنية، لافتًا إلى أنه من الواضح أن الجماعات الإرهابية كانت تخطط لهذا الهجوم من فترة طويلة.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وجريحين من عناصر الكتيبة، موضحًا أن المحور يشهد اليوم هدوءًا حذرًا وتراجعًا كبيرًا للجماعات الإرهابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

وأضاف، أنه خلال تمشيط قوات الجيش اليوم السبت، لمناطق المعارك عثر على جثة تعود لأحد عناصر الجماعات الإرهابية، وسلمتها القوات لمركز بنغازي الطبي للتعرف على هوية الجثة وصاحبها.