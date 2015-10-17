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بالصور.. استئصال كيس من مبيض فتاة يحتوى على شعر وورم ليفى يزن كيلو ونصف

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قام الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، بإجراء جراحة عاجلة ونادرة لفتاة تبلغ من العمر 34 عاما، بهدف استئصال ورم ليفى من داخل الرحم يصل وزنه إلى كيلو نصف، إضافة إلى كيس جنينى من داخل المبيض.

واستغرقت الجراحة ثلاث ساعات متواصلة، وقام د.وائل البنا باستئصال كيس جنينى متواجد داخل المبيض، وفوجئ بأن هذا الكيس يحتوى على شعر.

وأكد د.وائل، أن الخلايا الجنينية داخل المبيض تولد بها المرأة وتوجد فى الحبل السرى، ولا ترتبط بكون هذه المرأة فتاة أو متزوجة، حيث إنها بقايا انتقلت للمرأة من والدتها.

وأخيرا يوضح استشارى النساء والتوليد، أن هناك دورا كبيرا للطب فى علاج مثل هذه الخلايا والأكياس، مؤكداً أنه ليس بورم خبيث لكنه حميداً، ويظهر كثيرا لدى السيدات والفتيات وفى كل مرة يجب إزالته عن طريق إجراء العملية بالمنظار وليس بالجراحة، لكن عند اقتراب انقطاع الدورة الشهرية للمرأة يفضل استئصال المبيضين حتى لا تدخل المرأة مرة أخرى فى مثل هذه العمليات.

ورم ليفى يزن كيلو ونصف وشعر من على المبيض -اليوم السابع -10 -2015
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ورم ليفى يزن كيلو ونصف وشعر من على المبيض

لحظة استئصال الشعر من على مبيض الفتاة -اليوم السابع -10 -2015
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لحظة استئصال الشعر من على مبيض الفتاة

صورة توضيحية للشعر الذى تم استئصاله من على مبيض الفتاة -اليوم السابع -10 -2015
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صورة توضيحية للشعر الذى تم استئصاله من على مبيض الفتاة

صورة توضيحية للشعر الذى تم استئصاله من على مبيض الفتاة -اليوم السابع -10 -2015
>

صورة توضيحية للشعر الذى تم استئصاله من على مبيض الفتاة

الشعر -اليوم السابع -10 -2015
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الشعر

صورة تجمع بين الورم الليفى والشعر الذى وجد على مبيض الفتاة -اليوم السابع -10 -2015
>

صورة تجمع بين الورم الليفى والشعر الذى وجد على مبيض الفتاة

دكتور وائل أثناء إجراء العملية -اليوم السابع -10 -2015
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دكتور وائل أثناء إجراء العملية

دكتور وائل البنا أثناء استئصال الورم -اليوم السابع -10 -2015
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دكتور وائل البنا أثناء استئصال الورم

بعد انتهاء العملية -اليوم السابع -10 -2015
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بعد انتهاء العملية


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